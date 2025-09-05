Das Restaurant Lulu’s Public House hatte während der Minnesota Public State Fair mit hohem Andrang und langen Wartezeiten für die Kunden zu Kämpfen. Nun hat Lulu’s erneut mit Peerless-AV und Innovative Sales Solutions zusammengearbeitet, um den hohen Besucherandrang während der Messe zu bewältigen. Nach seinem Debüt im Jahr 2024 kehrte das Digital Signage-System für die diesjährige Veranstaltung, die bis zum Labor Day dauerte, zurück.

Der Anbieter bedient täglich mehr als 20.000 Besucher. Gedruckte Speisekarten hatten zu langen Wartezeiten geführt und Aktualisierungen erschwert. Lulu’s installierte sechs 55-Zoll-Außendisplays, fünf 43-Zoll-LCDs über der Bar und einen 65-Zoll-Screens auf der Terrasse. Jedes Display läuft über ein fest verdrahtetes System.

Die Bildschirme ermöglichten es den Kunden, die Speisekarten bereits aus der Ferne zu sehen, was die Wartezeiten verkürzte und den Service beschleunigte. Das System ermöglichte es auch, Artikel und Preise schnell zu aktualisieren.