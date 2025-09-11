Mehr Modellschau, weniger Experience: Anders als die großen Stände von Mercedes, BMW und Audi ist die Fläche von VW auf dem Open Space der IAA eher darauf ausgelegt, viele Modelle zu zeigen – und das bei deutlich weniger Fläche.

LED auch auf kleinem Raum

Dadurch ist es auf dem Stand deutlich enger, die Präsentationsmöglichkeiten sind geringer – und somit auch der Einsatz von großen LED-Walls. Bei der Präsentation des Concept Cars ID Cross allerdings wurden diese Möglichkeiten aus invidis-Sicht optimal genutzt. LED-Wand und -Decke werden ergänzt durch kleine LED-Totems, die dem kleinen Raum mehr Tiefe verleihen und den Content vielfältiger machen.

Ansonsten gab es auf dem Stand einige LCD-Infopoints für mehr Informationen, teilweise auch mit Touch. Einige davon waren allerdings normale PC-Displays, auf denen der Content auf dem Windows-Hintergrund lief, inklusive eingeblendeter Systemsteuerungsleiste. Auch wenn hier Personal fast immer zugegen war: In Zeiten von zunehmender Cybersecurity-Awareness sollten solche Setups vermieden werden.

In der Außenpräsentation gab es die obligatorische LED-Wall, zusätzlich war ein großer Screen für Moderationen in einer Event-Ecke aufgebaut, inklusive Kamera-Equipment. Allerdings zeigte die LED in den Zwischenzeiten lediglich eine Blaufläche. Da der Screen auch zur Straße ausgerichtet waren, hätte VW die Chance gehabt, mit entsprechendem Content Passanten anzusprechen.

IAA Open Space invidis Check – VW

Signage High : Gutes LED-Setup auf engem Raum

: Gutes LED-Setup auf engem Raum Signage Low : Tochscreens mit Windows-Leiste

: Tochscreens mit Windows-Leiste Unser Lieblingsdetail: Die zusätzlichen Stelen bei der Konzept-Präsentation

