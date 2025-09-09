Anzeige
IAA Mobility 2025 Open Space

Freude am Storytelling

München | Ist wieder Messe in der Stadt! Der Open Space bringt die IAA Mobility 2025 ins Herz von München. Inklusive intensiver Experiences mit großen LED-Screens. Ein Überblick von invidis.
Der BMW Open Space auf der IAA Mobility 2025 (Foto: invidis)
Hightech-Autos vor landeshauptstädtischer Kulisse: Nach zwei Jahren gastiert der Open Space der IAA Mobility wieder in München. Zugänglich für alle und im Schatten geschichtsträchtiger Orte wie dem Königsplatz und der Ludwigstraße präsentieren sich Automotive-Konzerne mit aufwendigen Pop-up-Spaces der Öffentlichkeit.

Gerade die Stände der großen Autobauer faszinieren. Man merkt, hier ist viel Budget vorhanden, für den Standbau, für das Storytelling und für die Medientechnik. Beeindruckende Experiences sind entstanden. Ständen wie von BMW, Mercedes, Audi oder VW werden wir daher noch einmal eine eigene Geschichte widmen.

Emo-LED und Info-LCD

An anderen Ständen herrscht Standard-Signage, wenn überhaupt, vor – auch eine große LED-Wall gehört zum guten Auto-Präsentations-Ton. Ebenso wird mittlerweile die obligatorische LED-Beleuchtung der Autos von oben in den Content einbezogen. Mal etwas ungeschickt, mal raffiniert.

Beim Digital Signage herrscht zudem klassische Arbeitsteilung: LED bringt Emotion, LCD bringt Informationen. Die LED-Loops zeigen meist klassische Spots, wie man sie von der Autowerbung kennt. LCD-Screens sind oft mit Touch kombiniert, um am Produkt möglichst viele Informationen abrufbar zu machen.

Hier sind die Impressions des Open Space der IAA Mobility 2025:

