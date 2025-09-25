Du willst aus einer spannenden, dynamischen Industrie berichten? Dann komm zu invidis!

Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Volontariat in unserer Fachredaktion in München an. Die Ausbildung beträgt zwei Jahre.

Das erwartet dich:

• Für den täglichen Newsletter schreibst du redaktionelle Beiträge.

• Du führst Interviews und Hintergrundgespräche – auch live vor Ort auf Messen oder bei Unternehmen.

• Du arbeitest am Jahrbuch mit, einem hochwertigen redaktionellen Print-Erzeugnis.

• Du präsentierst unsere Expertise crossmedial – per Video und auf Social Media.

Das bieten wir dir:

• Eine solide Ausbildung, inklusive vier Wochen externer Schulung an der Akademie der bayerischen Presse

• Ein kleines dynamisches Team, in dem du Platz für deine eigenen Ideen bekommst

• Die Möglichkeit von Teil-Home-Office

• Die Arbeit in einer spannenden, international ausgerichteten Branche

Das bringst du mit:

• Idealerweise redaktionelle Vorerfahrung

• Einen souveränen Umgang mit der deutschen Sprache und Orthografie

• Sicheres Englisch in Wort und Schrift

• Grundsätzliche Reisebereitschaft

• Freude im Umgang mit anderen Menschen in einem internationalen Umfeld

Seit mehr als 18 Jahren berichtet invidis über die Digital Signage- und die DooH-Industrie und hat sich zum führenden Format in Europa entwickelt.

Wir schreiben vor allem über Displays und die damit verbundene Digitalisierung – zum Beispiel im Einzelhandel, in der Außenwerbung und im Bildungsbereich.

Willst du mit uns die Zukunft der Digital Signage-Branche begleiten? Dann bewirb dich jetzt!

Dein Ansprechpartner:

Balthasar Mayer | balthasar.mayer@invidis.com