Das Live-Event-Unternehmen Blue-i Europe hat Leyards Planar Carbonlight CLM10.4 LED-Displays für zwei große Tournee-Produktionen eingeführt: Holiday on Ice und das Pop-Musical „& Juliet“.

Seit November 2024 tourt Holiday on Ice mit einer neuen Produktion durch Europa, deren Vorstellungen bis April 2026 geplant sind. Die neueste Ausgabe verfügt über mehr als 160 Quadratmeter CLM10.4 LED-Mesh-Displays, die auch in Arenen, die mit Eis, Kondenswasser und Feuchtigkeit zu kämpfen haben, für eine sehr gute Bildqualität sorgen.

Für Tourneen geeignet

„Es ist hell genug für Arenen, wasserdicht genug für Eishallen und leicht genug, um große Mengen aufzuhängen“, sagt Ethan Forde, European Sales Director bei Blue-i Europe. „Es ist das perfekte Produkt für diese Produktion, und dass Leyard seinen Sitz in Europa hat, ist ein echter Pluspunkt für Ersatzteile und Support.“

Zudem seien die LEDs aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihres geringen Stromverbrauchs gut für die Strapazen einer Tournee geeignet. Dies ist die erste Lieferung des Unternehmens an Holiday on Ice, das in seiner 80-jährigen Geschichte weltweit über 330 Millionen Zuschauer unterhalten hat.

Die gleichen Displays sind auch Teil von „& Juliet“, dem mit dem Olivier Award ausgezeichneten Musical, das Shakespeares Klassiker mit einem Soundtrack aus Max-Martin-Hits neu interpretiert. Für die Aufführungen im West End und die anschließenden Tourneen erfüllte die leichte Carbonfaserkonstruktion des CLM10.4 die strengen Gewichtsbeschränkungen und bot gleichzeitig Transparenz für kreative Bühnenübergänge.