Die Lang AG erweitert ihr Transparent-LED-Portfolio mit „Liam“ – und vertieft gleichzeitig die Partnerschaft mit Hersteller Muxwave: Als exklusiver Distributor übernimmt Lang die Vermarktung in Europa und Middle East bis April 2026.

Die neuen Cabinets basieren auf der Active-Matrix-Technologie, eines misst 1 mal 1 Meter. Die Lang AG hebt auch das geringe Gewicht von 12 Kilogramm hervor. Der Pixelpitch beträgt 6,25 Millimeter, die Helligkeit 4.200 Nit; für die visuelle Transparenz gibt der Anbieter mit 85 Prozent an.

Gute Fernsehfigur

Auch für Außenanwendung eignet Liam sich – mit einer Schutzklasse von IP65 und einer GOB-Oberfläche. Als Einsatzgebiete sind unter anderem große Bühnen, Konzerte, Backdrops und Fernsehproduktionen. Auch bei Foto- und Videoaufnahmen sollen die Liam-LEDs gute Visuals liefern.

„Das Zusammenspiel aus Active-Matrix und dem geringen Gewicht macht Liam zu einem einzigartigen Produkt im transparenten LED-Bereich – und zu einem echten Gamechanger für kreative Bühnenapplikationen, besonders im Outdoor-Bereich“, so Svenja Mevissen, Director LED & Displays bei der Lang AG.

Die Cabinets lassen sich facettiert, konkav oder konvex, mit einem Neigungswinkel bis zu 20 Grad, installieren. Die dafür benötigten Curving-Verbinder werden inhouse gefertigt, sodass jeder gewünschte Radius umgesetzt werden kann. Liam ist inklusive Dollys und Stahlkomponenten als Komplettangebot erhältlich.