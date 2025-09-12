Takanawa Gateway City in Tokio ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Japans. Es liegt nur eine Haltestelle vom Bahnhof Shinagawa entfernt, der täglich von etwa 400.000 Pendlern genutzt wird. Die Gateway City beherbergt einen riesigen neuen Einkaufskomplex, der am 12. September eröffnet wird: Newoman Takanawa, eine 60.000 Quadratmeter große Anlage mit 180 Geschäften, die von Lumine, einer Tochtergesellschaft der East Japan Railway Company, betrieben wird.

Teil der Innenausstattung sind transparente OLED- und LED-Installationen mit LG-Technologie, wie beispielsweise eine 380 Zoll große transparente LED-Wand im dritten Stock des Nordgebäudes. Sie besteht aus sechzehn 55-Zoll-OLED-Panels, die in einer 8×2-Konfiguration angeordnet sind. Das durchsichtige Design soll digitale Inhalte mit der physischen Umgebung verschmelzen lassen, wodurch die Offenheit erhalten bleibt und gleichzeitig vielschichtige visuelle Effekte erzielt werden.

An den Eingängen im zweiten Stock des Nord- und Südgebäudes hat LG sein Fine-Pitch-LED-Produkt LG Magnit installiert. Das Nordgebäude verfügt über ein vertikales Display mit einer Breite von 2,4 Metern und einer Höhe von 7,45 Metern, während die Installation im Südgebäude eine Breite von neun Metern und eine Höhe von 2,02 Metern in horizontaler Ausrichtung umfasst. Beide sind so konzipiert, dass sie sich an den Besucherwegen und Sichtlinien orientieren.

Die Installation in Tokio ergänzt das Portfolio von LG an transparenten OLED- und LED-Projekten an hochkarätigen Veranstaltungsorten in Südostasien, darunter Gardens by the Bay in Singapur.

