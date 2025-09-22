„Our Story with David Attenborough“ ist eine 50-minütige Show im Londoner Natural History Museum. Die Besucher reisen durch die Geschichte der Erde – mithilfe von Projection Mapping, Surround-Sound und filmischem Storytelling wird die Beziehung der Menschheit zu unserem Planeten erkundet.

Produziert wurde die Show von Open Planet Studios in Zusammenarbeit mit Bild Studio, dem Hauptauftragnehmer, und Luke Halls Studio, das den Content designte. Die Installation nutzt 17 Epson-Projektoren, 50 Lautsprecher und fünf Projektionsflächen, die sich über alle vier Wände und den Boden erstrecken.

Für den Betrieb wandte sich Bild Studio an den Medienserver-Anbieter Hive. Die Konfiguration umfasst 17 Beeblade Pluto-Medien-Engines in einem Nucleus- und einem Beehive-Gehäuse, die eine 8K-Wiedergabe mit 800 Mbit/s ermöglichen. Beesync, Hives proprietäres HDMI-Genlock-Tool, sorgt dabei dafür, dass jeder Ausgangsframe synchron läuft. Das in Hive integrierte Warp & Blend-Toolkit erleichterte die Projektorausrichtung, wodurch keine zusätzliche Kalibrierungssoftware nötig war.

Die Hive-Ingenieure unterstützten Bild Studios während der Installation vor Ort, bei der Kalibrierung und Fernüberwachung. Vertrieb und Projektion übernahm Midwich mit seiner PSCO-Abteilung sowie AED.

Die Show eröffnete vor ausverkauftem Haus und erhielt begeisterte Kritiken. The Guardian nannte sie ein „bahnbrechendes Theatererlebnis“. Sowohl The Times als auch Time Out vergaben vier Sterne.

Für Hive ergänzt das Projekt eine wachsende Liste hochkarätiger Installationen in London, darunter „Tutankhamun: Immersive Exhibition“, „Frameless“, „Elvis Evolution“ und „The Paddington Bear Experience“. CEO Mark Calvert betont die besondere Bedeutung des Museumsprojekts: „Es ist unglaublich bereichernd, Teil von etwas zu sein, das unsere Werte in Nachhaltigkeit, kreatives Storytelling und den Schutz unserer einzigen bewohnbaren Welt so eng widerspiegelt.“

