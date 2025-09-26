Der Außenwerber Gewista entwickelte eine interaktive Wartehalle für die Österreichischen Medientagen am 24. und 25. September. Dafür zerlegte die Unternehmens-Unit Gewista Innovate ein refurbished City Light und baute es als modulares Konstrukt neu zusammen und verwandelte es damit in einen interaktiven Messestand.

Eingebaut wurde unter anderem eine Sitzbank mit Stauraum, modulare Erweiterungsmöglichkeiten sowie Holzflächen im Eichenlook, auf denen Ausstellungsstücke präsentiert werden können. Teil des Messeerlebnisses war zudem ein Jump-&-Run-Spiel, bei dem ein Avatar durch eine 2D-Landschaft mit Werbeträgern hüpfte. Damit sollte die Wartehalle zu einem lebendigen Erlebnisraum für Besucher werden.

Auch inhaltlich war Gewista vertreten: CEO Franz Solta diskutierte auf dem Podium „Vermarkter im Stresstest“ über die Zukunft der Mediengattungen. Weitere Gäste waren Josef Almer, Mario Frühauf, Irina Petricek-Steiner und Walter Zinggl, moderiert von Michael Weber.

