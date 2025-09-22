Mit Müller Drogerie setzt der nächste große Retailer in Deutschland auf Instore Retail Media. Dafür geht die Drogeriemarkt-Kette eine strategische Partnerschaft mit Emsu ein und nutzt deren Werbedisplays mit Warenbezug.

Das Projekt begann Anfang des Jahres, nun ist das Retail-Media-Angebot an knapp 500 Müller-Standorten in der DACH-Region verfügbar. Weitere Installationen sind geplant – insgesamt betreibt Müller in der Region mehr als 900 Filialen.

Adrian Hoesch, CEO und Co-Founder bei Emsu, kommentiert: „Mit Müller konnten wir einen starken Partner aus dem Drogeriesegment gewinnen, der das Potenzial von Werbung mit Produkt sowie Retail Media frühzeitig erkannt hat.“

Wichtige zukünftige Säule

Retail Media wird bei Drogerie Müller als eine wichtige zukünftige Säule innerhalb des Unternehmens erachtet. „Für uns war klar: Wir wollen keine Insellösungen, sondern ein ganzheitliches, zukunftsfähiges Retail Media-Angebot“, erklärt Philipp Aichele, Bereichsleiter Einkauf Drogerie bei Müller. „Emsu bringt nicht nur die passende Technologie mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse des Handels und der Industriepartner.“

In der ersten Phase der Zusammenarbeit lag der Fokus auf der Entwicklung einer skalierbaren Infrastruktur, um POS-Retail-Media-Kampagnen effizient auszuspielen. Gleichzeitig wird an der Weiterentwicklung und Ausweitung des Portfolios gearbeitet.

Die Emsu-Displays mit Warenbezug können sowohl die präsentierten Produkte bewerben als auch Third-Party-Werbung ausspielen.

Anzeige