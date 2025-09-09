Die DPA-Tochter News Aktuell bietet ab sofort die Möglichkeit, Presse- und PR-Inhalte zusätzlich auf DooH-Displays zu verbreiten. Der neue Service „OTS Display Ads“ wird in Kooperation mit der DooH-Plattform der Axel-Springer-Tochter Framen umgesetzt.

Über mehr als 11.000 digitale Displays in Deutschland – unter anderem in Coworking-Spaces, Fitnessstudios, Hotels und Schnellrestaurants – können Unternehmen, Organisationen und Agenturen ihre Botschaften platzieren. Die Anzeigen werden im klassischen Digital-out-of-Home-Format als zehn- bis 15-sekündige Spots ausgespielt, die über einen Zeitraum von drei Tagen laufen.

Je nach gebuchtem Paket garantiert News Aktuell zwischen 250.000 und einer Million Sichtkontakten. Laut Anbieter soll damit ein vergleichsweise einfacher und kostengünstiger Einstieg in digitale Außenwerbung möglich sein.

Das Angebot kombiniert die klassische Text-Bild-Verbreitung über das OTS-Netzwerk mit der Ausspielung auf Screens im öffentlichen Raum. „Mit OTS Display Ads bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine attraktive Möglichkeit, ihre Botschaften weitflächig im öffentlichen Raum sichtbar zu machen – ohne komplizierte Buchungsprozesse oder große Mediabudgets“, sagt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von News Aktuell.

„Wir verbinden das klassische OTS‑Verteilnetzwerk mit der dynamischen Power von DooH“, sagt Dimitri Gärtner, CEO von Framen. „Unsere Screens stehen mitten im Leben: dort wo Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Dank der Zusammenarbeit mit News Aktuell bringen wir PR-Content genau dorthin, wo er echte Aufmerksamkeit findet.“

Nach Abschluss einer Kampagne erhalten Kunden ein Reporting, das unter anderem Reichweite, Laufzeit, Städte und die Anzahl der Ausspielungen ausweist.

