Was in den USA begann, setzt sich nun in Deutschland fort: Die Deutsche Telekom und ihre internationalen Tochtergesellschaften drängen immer stärker in die Werbebranche – auch in die Außenwerbung.

2024 startete T-Mobile in den USA ein digitales Werbenetzwerk mit Retail Media/Digital-out-of-Home als einer der drei Geschäftssäulen. Anfang 2025 folgte die Übernahme der Programmatic-DooH-Plattform Vistar Media.

Tizian Hosch als Director DooH & Programmatic

Diesen Juni zog die Deutsche Telekom nach: Mit T Advertising Solutions kündigte sie ihr eigenes Werbeökosystem an – und holt sich dafür einen erfahrenen Programmatic-Spezialisten ins Haus. Tizian Hosch, zuletzt Head of Programmatic bei Hygh, übernimmt als Director DooH & Programmatic den Aufbau des Out-of-Home-Geschäfts.

Tizian Hosch verantwortete in den vergangenen zweieinhalb Jahren sämtliche Programmatic-Buchungen im DooH-Netzwerk von Hygh und engagierte sich im Branchenverband IDOOH unter anderem für die Einführung einer einheitlichen DooH-Währung, die bessere Messbarkeit ermöglichen soll. Mit seinem Know-how und seinem Netzwerk soll er nun der Telekom den Weg in die DooH-Branche ebnen.

User-Daten als Basis jedes Werbeprodukts

Wie genau der Telekommunikationskonzern im OoH-Markt auftreten wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Jede neue Werbelösung soll stark datengestützt sein. Dafür bündelt T Advertising Solutions verschiedene Quellen in einem AI-basierten System – darunter anonymisierte Telekom-Daten sowie den Datenpool des Tochterunternehmens Emetriq. Zusätzlich wurde eine Partnerschaft mit der Demand-Side-Plattform The Trade Desk angekündigt.

Emetriq, eine 100-prozentige Telekom-Tochter, wird die Plattform auch operativ betreiben. Emetriq-Geschäftsführer Stephan Jäckel, war zugleich Initiator des Projekts. An seiner Seite steht Daniel Fazelzad, Senior VP Digital Advertising bei der Deutschen Telekom, der den Bereich im Vorstandsressort „Innovation & Technik“ vertritt.

Drei Schlagworte stehen im Zentrum: Transparenz, Effizienz und Kontrolle. Diese Werte will die Telekom den Werbetreibenden gerade in Zeiten der Abkehr von Third-Party-Cookies zurückgeben.