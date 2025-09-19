Der U.S.-Displayhersteller Planar, eine Leyard-Tochter, hat seine Ultrares P-Serie überarbeitet: Die großformatigen 4K-LCD-Displays kommen jetzt in leistungsstärkeren Ausführungen. Sie sind in Größen von 49 bis 98 Zoll erhältlich und bieten eine Helligkeit von 700 Nits, HDR-Unterstützung sowie ein lüfterloses Design. Die Geräte sind vor allem für gewerbliche Umgebungen ausgelegt, die stabile 24/7-Leistung erfordern – zum Beispiel Kontrollräume oder Unternehmenslobbys.

Planar, bekannt für Spezialdisplays für Innen- und Außenbereiche, gibt an, dass das Upgrade Farbdarstellung und Bildklarheit verbessert, während Funktionen wie die Mediaplex-Plus-Verarbeitung für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Quellen erhalten bleiben. User können bis zu vier Inhaltsquellen gleichzeitig in PIP-, Dual- oder Quad-Layouts darstellen.

Neu ist zudem die Unterstützung eines breiten Farbraums: Die Displays erreichen 90 Prozent des NTSC-Farbraums und verfügen über lokale Dimmzonen für einen noch schärferen Kontrast. Sie sind TAA-konform und lassen sich sowohl hochkant als auch quer montieren.

Außerdem ergänzte Planar die Linie um interaktive Touch-Modelle mit 50-Punkt-PCAP-Technologie, wodurch sich die Produktlinie nun auch für Besprechungsräume und Kollaborationsbereiche eignet.

Die aktualisierte Produktreihe wird weltweit im vierten Quartal über das autorisierte Händlernetzwerk von Planar verfügbar sein.

