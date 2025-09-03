Vom 9. bis zum 14. September wird München wieder zum Automobil-Showfloor: Die IAA Mobility 2025 findet statt, und mit dem Open-Space-Format wird es in der Innenstadt auch für die Öffentlichkeit einiges an Auto-Technik zu sehen – hoffentlich wieder mit hochwertigen Experiences inklusive Digital Signage.

In ihrer dritten Ausgabe ist die IAA Mobility noch einmal gewachsen. „Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einer regionalen Wertschöpfung in dreistelliger Millionenhöhe“, sagt Christian Vorländer, Leiter des Geschäftsbereiches Mobility der Messe München.

Zudem bringt die IAA Mobility das Festival of Lights, das jährlich in Berlin stattfindet, nun auch in die bayerische Landeshauptstadt_ Vom 9. bis 13. September werden jeden Abend von 20 bis 23 Uhr Gebäude wie die Bayerische Staatsbibliothek, das alte Rathaus und die Münchner Residenz per Projection Mapping mit Lichtkunstinszenierungen bespielt. Die Umsetzung erfolgt durch die Organisatoren des Festival of Lights Berlin. Wie auf dem Originalevent wird das Festival durch Sponsoren wie Lego unterstützt, die mit Digital Artists zusammenarbeiten.

Im Zuge des Festival of Lights München wurden auch die Öffnungszeiten verlagert: Der IAA Open Space ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 14.09., gelten angepasste Zeiten: von 10 bis 17 Uhr. Abendveranstaltungen der Aussteller finden im Open Space bis maximal 23 Uhr statt.