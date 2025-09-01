Die saudische Stadt Jeddah ist für viele Pilger das Durchgangstor zu Mekka – und bekommt dadurch Millionen von Besuchern im Jahr. Kein schlechter Ort also für eine der größten digitalen Fassaden des Landes: Über das gekrümmte Gebäude der Stars Avenue Mall zieht sich jetzt ein mehr als 970 Quadratmeter großer LED-Screen.

Die Mall gibt es schon länger – neu ist nur der Screen, der mit seiner Länge von 77 Metern und seiner Höhe von 12,6 Metern das Gebäude in ein Wahrzeichen verwandelt. Er stammt von Pixcom Arabia, einem in Dubai ansässigen Integrator und Displaylieferanten, der die LED-Fläche bei einem OEM-Hersteller bezog und dann als fertige Lösung installierte. In voller Helligkeit kommt er auf 10.000 Nits und soll bei 550 Watt pro Quadratmeter laufen – was bei der Fläche einen Verbrauch von 533.000 Watt ausmacht.

Mehr ist über den Screen aktuell nicht bekannt, doch scheint er auch für experimentellen Content genutzt zu werden. Wir sind auf die ersten Kampagnen gespannt, die hier laufen werden.