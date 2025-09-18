Nach der Übernahme durch die europäische Medien- und Unterhaltungsplattform Azerion Ende 2024 tritt der Vermarkter Goldbach Austria ab sofort unter dem Namen Azerion Austria auf. Auch die Tochtergesellschaften firmieren künftig als Azerion Media Austria und Azerion Audience Austria.

Die Umbenennung soll aber keine Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur. Azerion Austria bleibt als Vermarkter digitaler Werbelösungen aktiv und betreut weiterhin die Bereiche DooH, CTV, Online, Mobile, Video, Digital Audio und Gaming.

Allerdings gibt es einige Änderungen in der Geschäftsführung: Der langjährige CEO Josef Almer scheidet aus der operativen Leitung aus, bleibt dem Unternehmen jedoch bis Anfang 2026 als Berater verbunden. Alexander Leitner bleibt Geschäftsführer und führt das Unternehmen gemeinsam mit Andreas Stietzel von der Azerion AG, der für den DACH-Raum verantwortlich ist.

Josef Almer hatte Goldbach Austria seit vielen Jahren geprägt. Wichtige Impulse setzte er laut Azerion vor allem im Ausbau der DooH-Vermarktung und in der Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Partnern.

Die neue Markenführung war der letzte Schritt der Integration von Goldbach in die internationale Azerion Group.

