Am New Yorker Times Square gibt es eine neue Bühne für Marken. Heritage Outdoor Media hat gemeinsam mit dem Digital Signage-Integrator ANC zwei in die Jahre gekommene Fassaden (1640 Broadway und 740 Seventh Avenue) neu gedacht und daraus eine riesige Werbefläche gemacht: „The Pentacular“. Ganze 5.900 Quadratmeter stehen jetzt für Brand Storytelling zur Verfügung.

Das Projekt kombiniert gleich fünf große Screens – darunter ein LED-Würfel für Full-Motion-Video und vier statische Panels. Zusammen bilden sie eine dominante Plattform an einer der meistbesuchten Ecken New Yorks. Laut Heritage sollen so jede Woche über 3,6 Millionen Menschen erreicht werden.

„Das war nicht nur ein bisschen neue Technik, sondern eine komplette Verwandlung der Ecke“, sagt Anthony Mastanduno, Director of Real Estate & Business Development bei Heritage. „Wir haben eine verblasste Fassade in eine lebendige Storytelling-Bühne verwandelt, auf der einige der bekanntesten Marken der Welt glänzen können.“

Historische Fassade trifft moderne Technik

Bevor die riesigen Displays angebracht werden konnten, mussten die Gebäude, die Farmore Realty gehören, strukturell auf Vordermann gebracht werden. Heritage und ANC entwickelten ein Konzept, das die historische Architektur respektiert, aber gleichzeitig den Wert der Immobilien ordentlich nach oben schraubt.

„Am Anfang wirkte das Ganze wie ein Mammutprojekt“, erzählen Liliana Feinberg und Olianna Zelles, Co-Präsidentinnen von Farmore Realty. „Aber rückblickend war es eine der besten Entscheidungen überhaupt. Schon jetzt sehen wir, wie sich die Sichtbarkeit und die Rendite verbessern.“

Die Technik hinter „The Pentacular“

Broadway 1640: LED-Screen mit 31 x 10,7 Metern (Auflösung 3780 x 1280).

Seventh Avenue 740: LED-Screen mit 16 x 8,3 Metern (Auflösung 1920 x 1000).

Gesteuert wird das Ganze über die Livesync-Plattform von ANC, die nicht nur Echtzeit-Planung ermöglicht, sondern auch Berichte, Audits und eine 24/7-Beleuchtung integriert. „Das Resultat ist eine Plattform, die weit mehr ist als ein paar Werbetafeln – sie wertet den gesamten Block auf“, so Jerry Cifarelli Jr., CEO von ANC.

Guinness macht den Anfang

Erster Werbekunde ist Guinness, die sich Premium-Kampagnen bis 2026 gesichert haben. Heritage rechnet damit, dass die neuen Flächen im Vergleich zu den alten Tafeln die Werbeeinnahmen um 200 Prozent steigern.

