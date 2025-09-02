Um mehr Schweizer von ihrer neuen Tiefkühlpizza Buitoni Creazione zu überzeugen, führte die European Pizza Group mit Livesignage eine DooH-Kampagne durch. Zum Marktstart liefen vom 14. Mai bis zum 3. Juni 2025 DooH-Spots in der Deutsch- und Westschweiz – vor allem an zentralen Cityscreen-Standorten sowie im öffentlichen Verkehr. Die Zielgruppe: Menschen, die mindestens einmal pro Woche Tiefkühl- oder Fertigpizza essen.

Die Kampagne konnte mehr als 29 Millionen Bruttokontakte erzielen; die Bekanntheit der Buitoni Creazione stieg während der Kampagne um 13 Prozent, die Werbeerinnerung erreichte beeindruckende 67 Prozent. Auch die Weiterempfehlungsrate legte um 7 Prozent zu. Zusätzlich verzeichnete Buitoni Zuwächse bei der Markensympathie.

„Die Zusammenarbeit war in jeder Hinsicht extrem positiv. Die Kampagne half, die Distribution schnell aufzubauen und die Rotation zu steigern. Die Abverkäufe liegen auf Kurs“, sagt Markus King, Marketing Manager der European Pizza Group Switzerland.

Mit einem Anteil von 50 Prozent am gesamten Kampagnenbudget war DooH ein zentraler Bestandteil der Mediastrategie – und wird nach Aussage des Unternehmens auch künftig fester Bestandteil der Kampagnenplanung bei der European Pizza Group sein.