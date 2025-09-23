Das Kölner Softwareunternehmen Dimedis und die One Tech Group stellen ein gemeinsames Retail-Media-Produkt vor. Mit der Player Engine „Kompas Connect“ wollen die beiden Partner stationären Händlern den Einstieg in die Vermarktung digitaler Werbeflächen erleichtern.

Die Lösung verbindet Displays automatisch mit den Systemen der One Tech Group und deren Supply-Side-Plattform SSP1. Händler sollen ihre digitalen Flächen dadurch ohne großen technischen Aufwand für Werbekampagnen nutzen. Laut Dimedis dauert die Inbetriebnahme vom Aufbau bis zur ersten Ausspielung weniger als eine Stunde.

Kompas Connect basiert zwar auf dem Digital Signage-CMS Kompas, wurde jedoch für den Retail-Media-Gebrauch aufs Wesentliche reduziert. Der Fokus liegt auf einer einfachen Handhabung: Displays werden über ein automatisiertes Verfahren ins System eingebunden: Der Player startet mit einem konfigurierten Kompas-Connect-Image. Über einen QR-Code erfolgt die Anmeldung im Backend. Standort, Player-ID und Co. werden erfasst – und an die Plattform der One Tech Group übermittelt. Die Inhalte werden lokal zwischengespeichert und anschließend programmatisch ausgespielt.

Das Produkt ist ab sofort verfügbar. Erste Gespräche mit potenziellen Kunden haben laut den Anbietern bereits stattgefunden.

