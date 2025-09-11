Das in London ansässige Unternehmen Sodaclick hat eine arabischsprachige Unterstützung für seine AI-Sprachbestellplattform für den QSR-Bereich eingeführt. Diese Einführung begann mit einem Pilotprojekt und wurde Anfang dieses Jahres vorab vorgestellt. Nun plant die Americana Group, das System auf weitere Marken der Gruppe in der Region auszuweiten.

Die Americana Group ist das größte integrierte Lebensmittelunternehmen im Nahen Osten; zu ihren Marken gehören KFC und Pizza Hut. Dieser Schritt erweitert die mehrsprachige Präsenz von Sodaclick im QSR-Sektor signifikant.

Entlastung für Mitarbeiter

Im Gegensatz zu vielen anderen Automatisierungsprojekten ging es bei dieser Einführung nicht um Arbeitskräftemangel. Die Herausforderung für Americana bestand eher darin, den hohen mehrsprachigen Datenverkehr zu bewältigen, der das Personal überfordern kann. Der Gesprächsagent von Sodaclick – mit dem Spitznamen „Chris“ – nimmt Bestellungen direkt entgegen, entlastet damit die Mitarbeiter an der Front und bietet den Kunden eine reibungslosere, natürlichere Interaktion.

Eine der größten Hürden für Sprach-AI in QS-Restaurants sind Hintergrundgeräusche – vielbefahrene Straßen, laute Musik und Kundengespräche können die Genauigkeit des Systems beeinträchtigen. Sodaclick gibt an, dass sein System darauf trainiert wurde, diese Geräusche herauszufiltern und sich auf die Bestellung des Kunden zu konzentrieren.

Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle der Sprach-AI als Assistent und nicht als Ersatz. Sodaclick berichtet, dass Mitarbeiter etwa 30 Prozent der Arbeitszeit neu nutzen können – was dazu beiträgt, Wartezeiten zu verkürzen und den Arbeitsablauf zu verbessern, während sich die Mitarbeiter auf die Zubereitung der Speisen und den Service konzentrieren können.

Ein Video zeigt den Einsatz von Sprach-AI bei KFC in Dubai:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das von Intel entwickelte System, das laut eigenen Angaben bei 75 Prozent der Kunden zu Upselling-Erfolgen führt, soll Sprachbarrieren überwinden, die Effizienz und Genauigkeit steigern (kein „Ich habe große Pommes bestellt, keine kleinen!“ mehr) und für ein besseres Kundenerlebnis sorgen. Die Einführung der arabischen Version unterstreicht das Potenzial realer AI-Anwendungen, sich an lokale Märkte anzupassen und QSR-Teams dort zu unterstützen, wo es am wichtigsten ist.

Anzeige