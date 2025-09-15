Das Digital-Advertising-Unternehmen Azerion zeigt sich in neuem Look. Im Rahmen eines umfassenden Rebrandings hat der Plattform-Anbieter nun eine neue visuelle Identität, eine neu gestaltete Website und eine gestärkte Präsenz in den sozialen Medien. Begleitet wird das Ganze vom neuen Claim „Everyone. Everywhere.“

Mit dem Schritt will Azerion seine Entwicklung hin zu einer global vernetzten Werbeplattform unterstreichen. Ziel bleibt es, Werbetreibende und Zielgruppen effizient zusammenzubringen – über verschiedene Kanäle und Formate hinweg.

Parallel dazu hat das Unternehmen einen großen Teil seines Premium-Games-Segments verkauft. Damit rückt das Kerngeschäft im digitalen Werbemarkt stärker in den Mittelpunkt. Investitionen in Cloud-Infrastruktur und AI-Technologien sollen zudem für mehr Effizienz sorgen und neue Geschäftsfelder eröffnen.

Zu Azerion gehört seit 2024 auch der DooH-Außenwerber Goldbach Austria.

