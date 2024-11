Die Azerion Group, eine europaweit verbreitete digitale Werbe- und Unterhaltungsmedienplattform, hat die Übernahme der Goldbach Austria GmbH bekanntgegeben. Der Kauf soll 2025 vollzogen werden.

Dabei übernimmt Azerion die Geschäftstätigkeit der Goldbach Austria, einschließlich der Verantwortung für bestehende Kunden und Partner. Das Team von Goldbach Austria bleibt im Unternehmen und soll die Kundenbeziehungen sowie die operativen Funktionen als Teil der Azerion-Gruppe weiterführen. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde muss der Transaktion noch zustimmen.

Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer von Azerion, kommentiert: „Dieser Schritt ist ein Gamechanger für unsere Präsenz in der DACH-Region. Mit Goldbachs umfangreichem Netzwerk und starken Partnerschaften zu wichtigen Akteuren und Publishern erreichen wir das österreichische Publikum auf einzigartige Weise – eine ideale Ergänzung zur Azerion-Plattform. Goldbach Austrias Stärken und Erfahrung in den Bereichen Digital Out-of-Home, lineares TV, CTV und Display-Werbung ermöglichen bedeutendes Wachstum und liefern der Gruppe auf globaler Ebene wertvolle Impulse.“ Azerion hatte im vergangenen Jahr die DSP Hawk übernommen und somit bereits Zugang zu DooH-Ressourcen erworben.

Eigenes DooH-Netzwerk

Josef Almer, CEO von Goldbach Austria, ergänzt: „Mit Azerion haben wir zukünftig eine starke Muttergesellschaft aus der europäischen Medienlandschaft an unserer Seite, die über fortschrittliche Technologie, umfangreiche Ressourcen und ein breites Inventar über alle Screen-Medien hinweg verfügt. Wir sind hochmotiviert, den österreichischen Markt gemeinsam mit Azerion weiterzuentwickeln und nachhaltig mit frischen, innovativen Ideen zu bereichern.“ Wie Azerion mitteilt, bleibe die Marke Goldbach „bis auf Weiteres“ erhalten.

Goldbach Austria wurde 2002 gegründet. Das Portfolio umfasst TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Für letzteres verfügt das Unternehmen über ein Eigeninventar von aktuell 112 Screens an 91 Standorten in Österreich. Erst kürzlich wurde ein Iconic Screen mit 140 Quadratmetern in Brunn am Gebirge eingeweiht.

Goldbach fokussiert Schweiz

Der Verkauf der österreichischen Niederlassung sei im Zuge der Fokussierung der Goldbach Group ein logischer Schritt, wie das frühere Mutterunternehmen aussagt. „Ich freue mich sehr, dass Goldbach Austria mit Azerion einen perfekten neuen Partner gefunden hat, und bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten sehr erfolgreich sein wird“, sagt Christoph Marty, CEO der Goldbach Group.

Seit die Goldbach Group Teil des Schweizer Medienkonzerns TX Group ist, konzentriert sie sich auf die Schweizer Gesellschaften, um ein nationales Medien-Ökosystem zu etablieren – zum Beispiel mit der Übernahme von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising. Nun trennt man sich von der österreichischen Namensvetterin. Wird die Fokussierung weitergeführt, könnte nun als nächstes Goldbach Germany an der Reihe sein.