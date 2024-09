Goldbach Austria feierte auf seinem Sommerfest den Launch eines neuen DooH-Sonderformats, den „Goldbach Iconic Screen“ in Brunn am Gebirge. Mit 140 Quadratmetern soll der Screen, der am Dach das Galaxy Fitness Clubs installiert ist, die drittgrößte LED-Werbefläche Österreichs sein. Technologiepartner des Projekts war Firstspot. Auf dem Sommerfest zeigte Goldbach seinen Gästen ein Making-Of des Screens sowie Bilder der First-Mover-Kampagne von BMW.

Das Goldbach Austria Sommerfest fand am 29. August in der Pizza Senza Dazza im Wiener Volksgarten statt. Unter dem Motto „Neon Fusion“ nahmen rund 700 Gäste aus der Marketing- und Medienszene an der Veranstaltung teil. Zu den Anwesenden zählten Vertreter von Unternehmen wie A1 Telekom, Deichmann, Group-M, Hutchison Drei, IPG Mediabrands, und viele weitere.

Als beliebtes Selfie-Motiv begleitete Spongebob Schwammkopf den Abend, Star des vom Goldbach vermarkten TV-Channels Nickelodeon Austria, der heuer sein 25-jährigen Jubiläum hat. Die Gäste konnten zudem Erinnerungsfotos in einer Fotobox machen, sich als Cover-Modell auf dem Titelblatt der Zeitung „Heute“ verewigen lassen und Portraits von einem Digitalzeichner erstellen lassen. Für Unterhaltung sorgten auch verschiedene Spiele wie das Discovery Roulette, Tischfußball und ein Jump&Run-Spiel.

Im Rahmen des Sommerfests feierte Goldbach besonders das zweijährige Jubiläum der DooH-Eigenstandorte. Während des Abends wurde außerdem der Youngstar Award für die jugendlichste und vitalste Marke des Jahres vergeben, den Samsung bereits zum dritten Mal gewann. Petra Müller von Samsung und Joseph Aberl von der betreuenden Mediaagentur Publicis Media nahmen die Auszeichnung entgegen.

Durch den Abend führten Conni Kreuter, Josef Almer und Alexander Leitner. Weitere Redner waren Sascha Frommhund und Marcel Oppliger von der Digitalagentur Dreifive sowie Michi Frank, scheidender CEO der Goldbach Group, und sein Nachfolger Christoph Marty.

