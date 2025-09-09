Am 13. November 2025 findet in Hamburg erstmals die Fachkonferenz Retail Reshaped statt. Unter dem Motto „Shaping the Future with Data and AI“ richtet sie sich an Entscheider aus Handel, Marketing und Technologie.

Das Programm umfasst Vorträge, Panels und Masterclasses zu Themen wie Künstliche Intelligenz im Handel, Retail Media, Datenstrategien und Customer Insights. Als Speaker kommen unter anderem Vertreter von Google, Meta, Tiktok, Unilever, Paypal und Mediamarkt-Saturn. Ergänzt wird das Programm durch Beiträge von Unternehmen wie Numberly, Adform und Docmorris.

Die Initiatoren der Konferenz sind die Online-Marketingexperten Kolja Brosche und Dirk Klose, Gründer der digitalen Transformationsberatung Skillprojects. Den Fokus wollen die beiden auf praxisnahe Inhalte und konkrete Strategien sowie Best Practices legen. Neben dem fachlichen Austausch steht auch Networking im Fokus: Erwartet werden rund 250 Teilnehmende aus Werbung, Handel, Technologie, Datenanbietern und Agenturen.

Die Veranstaltung beginnt um 8:30 Uhr in der Astor Film Lounge Hafencity in Hamburg.

