BenQ stellt eine neue Version von Instashow vor, seinem drahtlosen Präsentationssystem. Die Instashow-Reihe soll vor allem mit hohen Sicherheitsstandards überzeugen, auf die laut BenQ Organisationen wie die NASA oder Toyota vertrauen.

Wie andere Hardware-basierte Systeme seiner Art ermöglicht Instashow die Bildschirmfreigabe von unterschiedlichen Endgeräten ohne Softwareinstallation, Netzwerkzugang oder zusätzliche IT-Unterstützung. Die Verbindung erfolgt über einen USB-C- oder HDMI-Anschluss, sodass sich Inhalte von Notebooks, Tablets, Smartphones oder auch Mediaplayern übertragen lassen.

Das neue Instashow WDC15 unterstützt die Ausgabe in 4K-UHD-Auflösung und spielt Inhalte mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ab. Es ist nach den Standards CVSS 4.0 und ISO 27001 zertifiziert. Für interaktive Anwendungen bietet das Tool-Set eine Touchback-Funktion, mit der man angeschlossene Laptops direkt über ein Display steuern kann – aus einer Entfernung von bis zu zwölf Metern.

Das Instashow WDC15 ist bereits in den USA für 799 US-Dollar erhältlich – wann genau die neue Version in Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Im Lieferumfang sind neben dem Empfänger ein Button, Kabel für USB-C und HDMI sowie eine Halterung enthalten.

