Der Schweizer Sensor-Spezialist Advertima geht eine strategische Partnerschaft mit Easescreen ein, Digital Signage-CMS-Anbieter mit Sitz im österreichischen Graz.

Die Integration der beiden Plattformen soll es Einzelhändlern ermöglichen, digitale Inhalte in Echtzeit steuern und Kampagnen auf Basis von DSGVO-konformen Zielgruppenanalysen optimieren. Ziel ist es, die Ausspielung von Inhalten kontextbezogen, personalisiert und effizienter zu gestalten.

„Mit Easescreen erweitern wir unser Ökosystem um eine leistungsstarke und international bewährte Digital Signage-Lösung“, sagt Iman Nahvi, CEO von Advertima. „Echtzeit-Targeting schafft einen direkten Mehrwert für die datengesteuerte Kampagnenoptimierung.“

Gerhard Pichler, CEO von Easescreen, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Advertima eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten, Botschaften sichtbar und kontextbezogen zu platzieren.“

Die kombinierte Lösung ist ab sofort sowohl für neue als auch bestehende Kunden beider Unternehmen verfügbar.

