Stephan Lange und Özcan Ihtiyar Xplace stellt Führung neu auf

Frischer Wind und gleichzeitig Kontinuität: Xplace strukturiert nach dem Weggang von Frank Hagemann sein Führungsteam um: Stephan Lange, langjährig in der Geschäftsführung und bisher CTO, wird nun als CEO die Geschicke leiten. An seiner Seite wird Özcan Ihtiyar, seit 2017 Teil von Xplace in zentralen Rollen, als CFO in die Geschäftsführung aufrücken.

„Acht Jahre in verschiedensten Führungsrollen haben mir gezeigt, wie wichtig Struktur, Vertrauen, Zusammenarbeit und Klarheit in Entscheidungen sind. Umso mehr freue ich mich, in meiner neuen Rolle als CFO gemeinsam mit unserem CEO und meinem Team Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen“, kommentiert Özcan Ihtiyar.

Stärkung von Retail Media

Für die nahe Zukunft baut auch das neue Führungsteam auf die „Vision 2030“. Mittels dieser Strategie soll gemeinsam mit dem Mutterkonzern Mediamarktsaturn – kürzlich von JD.com übernommen – der Drittkundenmarkt ausgebaut und das Potenzial von Retail Media verstärkt genutzt werden.

„Mit voller Überzeugung setzen wir auf unsere Vision 2030 und bauen das Geschäft der Xplace GmbH aus“, sagt Stephan Lange.

Das Unternehmen dankte zudem Frank Hagemann, der lange Jahre die Unternehmensvision mitgeprägt und wichtige Impulse gesetzt habe.

Anzeige