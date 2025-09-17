Dass gute kreative Konzepte die Wirksamkeit von Out-of-Home-Kampagnen steigern können, ist keine Überraschung. Wie stark Emotionalität und Klarheit den kommerziellen Effekt für Marken erhöhen können, soll jetzt eine Studie von JC Decaux UK und System 1 zeigen.

Die „Double Take“-Studie stützt sich auf die prädiktiven Tests von System 1, die mit der Plattform „Test Your Ad“ an über 1.000 OoH-Kampagnen mit 180.000 Verbrauchern in sieben Märkten durchgeführt wurde: Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den USA. Zum ersten Mal wurden diese Erkenntnisse mit den Leistungsdaten von JC-Decaux-Kampagnen verknüpft.

Die Studie zeigt: OoH-Creatives, die auf der Star-Rating-Skala von System 1 als „gut“ bis „außergewöhnlich“ bewertet wurden, erzielten einen doppelt so hohen kommerziellen Effekt – egal ob es um Ladenbesuche, Website-Traffic oder Conversions geht. Kampagnen, die Freude, Überraschung oder andere positive Gefühle auslösten, führten zu einem 52-prozentigen Anstieg der Konsumentenreaktionen.

Gut gebrandete Creatives hatten zudem eine doppelt so hohe Werbeerinnerung. Eine konsistente Markenführung – also bekannte Figuren, Farben oder Tonalitäten über verschiedene Kanäle hinweg – steigerte die Erinnerungsrate um weitere 50 Prozent.

Trotz dieser Vorteile kombinieren laut der Studie derzeit nur zwei von fünf Kampagnen starke Markenpräsenz mit emotionalem Impact – hier liegt also noch großes Potenzial für Marketer.

