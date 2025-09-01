Viewsonic stellt die CDE31-Serie vor, eine neue Reihe großformatiger 4K-Displays für den professionellen Einsatz in Besprechungsräumen und Digital Signage. Die Geräte sollen durch kurze Startzeiten von sieben Sekunden, 4K-UHD-Auflösung und Displaygrößen von 43 bis 98 Zoll überzeugen.

Die Displays laufen auf Android 14 (mit Upgrade-Pfad bis Android 16) und sind mit 8 Gigabit RAM und einem Quad-Core-Prozessor ausgestattet. Für den 24/7-Betrieb verfügen sie über USB-Auto-Play-Funktionalität, während Airsync Wireless Casting die gleichzeitige Darstellung von Inhalten von bis zu vier mobilen Geräten ermöglicht.

Die CDE31-Serie ist kompatibel mit gängigen AV-Steuerungssystemen wie Crestron, AMX, Extron und Q-SYS sowie einer Reihe von CMS-Plattformen für Digital Signage. Viewsonic bietet zudem zentrale Verwaltungsfunktionen über die Viewsonic Manager-Software.

Die Displays unterstützen Quer- und Hochformat, Videowandbetrieb mit bis zu neun Screens sowie optionale Slot-in-PCs für Dual-OS-Funktionalität. Die Geräte sind EPEAT Gold- und Energy-Star-zertifiziert.

Die Serie ist ab sofort verfügbar, die Preise reichen von 819 Euro für das 43-Zoll-Modell bis 4.969 Euro für das 98-Zoll-Modell.