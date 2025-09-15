Die Workplace-Experience-Plattform Appspace aus Tampa, USA, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Igloo Software, einem kanadischen Anbieter von internen Kommunikationslösungen, unterzeichnet.

Durch die Übernahme kommen mehr als 325 neue Kunden zu Appspace hinzu, darunter mehrere große Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Gastgewerbe. Außerdem wird das Team von Igloo-Intranetspezialisten, das für seine Arbeit im Bereich Kulturentwicklung und Arbeitsplatzstrategie bekannt ist, Teil von Appspace.

„Unternehmen suchen nach nahtlosen Plattformen, die die tatsächliche Arbeitsweise der Menschen widerspiegeln“, sagt Tony DiBenedetto, CEO von Appspace. „Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, Kommunikation, Inhalte und Räume miteinander zu verbinden, und erweitert unsere Möglichkeiten, Teams zu informieren, zu unterstützen und zu befähigen.“

Auf früheren Akquisitionen aufbauend

Mike Gaburo, CEO von Igloo, erklärt, dass es bei diesem Schritt darum gehe, die Funktionen unter einem einzigen System zu vereinen. Igloo-Kunden werden weiterhin unterstützt, haben nun aber auch die Möglichkeit, auf die vollständig integrierte Appspace-Suite umzusteigen.

Appspace hat sich einen Ruf als One-Stop-Plattform für Unternehmenskommunikation, Intranets, Mitarbeiter-Apps, Raumreservierung, Digital Signage, Besuchermanagement und Wegeleitsysteme aufgebaut. Dies ist die dritte Akquisition von Appspace im Bereich der Mitarbeiterkommunikation nach den früheren Übernahmen von Beezy und The Marlin Company im Jahr 2021.

