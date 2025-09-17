Nach großem Interesse am letzten ChromeOS-Webinar findet nächste Woche die zweite Ausgabe statt: Am 23. September 2025 gibt es einen Hands-on Workshop mit Concept, Google und invidis impact, zum ChromeOS Digital Signage Player.

Im Fokus steht diesmal weniger die Theorie, sondern die praktische Umsetzung. Der Workshop zeigt, wie sich ChromeOS-Geräte über die Google Admin-Konsole einrichten, verwalten und aus der Ferne steuern lassen – inklusive App-Zuweisung, Netzwerkeinstellungen und Sicherheitsfunktionen. Zudem werden Vorbereitung, Auslieferung und Remote-Zugriff im ChromeOS-Ökosystem erklärt.

Demonstriert wird auch, welche Vorteile ChromeOS gegenüber anderen Betriebssystemen haben soll: schnelle Cloud-Rollouts, gute Skalierbarkeit, mehr Leistung bei ähnlichen Kosten wie Android-Playern, effizienter als Windows und mit integrierten Sicherheitsfunktionen ohne Zusatzaufwand.

Der Workshop richtet sich an Systemintegratoren, Netzwerkbetreiber und Interessierte, die überlegen, ChromeOS für Digital Signage einzusetzen.

Termin: Dienstag, 23. September 2025, 10:00–10:45 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Hier geht es zur Anmeldung.

