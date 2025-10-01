Das Luxusresort Talking Stick im US-Staat Arizona zieht sich über 22.000 Hektar Land. Das gerade durchgeführte Digital Signage-Upgrade war dementsprechend massiv: US-Integrator Yesco installierte 54 LED-Screens – die meisten mehrere Meter lang und mit sehr feinem Pixelpitch. Zusammen kommen die Screens auf 335 Millionen Pixel. Das Herzstück ist eine 4,57 mal 9,75 Meter große LED-Wall im Showsaal. Sie lässt sich je nach Live-Auftritt über ein Hebesystem absenken oder anheben. Der Screen ist Teil einer umlaufenden Anordnung, über die Besucher mehrere Sportereignisse gleichzeitig verfolgen können.

Im Pokerraum installierte Yesco 26 Displays, darunter eine kreisförmige, zentral aufgehängte Einheit. Alle Screens nutzen 1,5-Millimeter-Flip-Chip-Technologie und sind mit einer speziellen Klebstoffbeschichtung auf der Platine versehen, die die Displays widerstandsfähiger machen soll. Die Eingangsbereiche des Pokerraums erhielten zudem drei 5,14 mal 6,40 Meter große Displays mit 8K-Auflösung.

Auch der Barbereich wurde modernisiert: Hier hängen nun doppelseitige LED-Bänder mit 1,6 Millimeter Pixelabstand, die sich gebogen der Architektur des Spielbereichs anpassen. Ergänzt wird das Setup durch ein achtseitiges, maßgefertigtes Soffit-Display sowie eine vertikale Säulenverkleidung. Zusätzliche Screens auf Fußgängerebene wurden in den Parkhäusern installiert. Über das Gelände ragt eine maßgeschneiderte LED-Pylone, die vom Highway aus zu sehen ist.

Die LED-Displays stammen von Media Resources, während Yesco für Design, Fertigung und Installation verantwortlich war.