Der Workspace-Experience-Spezialist Appspace hat eine neue Führungsmannschaft: Pete Schmied ist neuer CEO, Holly Grogan wird als President fungieren.

Der bisherige CEO Tony DiBenedetto bleibt dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten.

Pete Schmied, der 2020 als Chief Customer Officer zu Appspace kam und später als President tätig war, übernimmt die Führungsrolle mit dem Auftrag, die Verwaltung von Arbeitsplatzkommunikation, Digital Signage, Intranets und Raummanagement in Unternehmen zu optimieren. „Kunden wollen weniger Tools und schnelleren Mehrwert“, sagt er. „Appspace vereint diese Funktionen und konzentriert sich auf die Berichterstattung über Fortschritte, nicht auf Versprechungen.“

Neue Wachstumsphase

Holly Grogan war zuvor als Chief People Officer und Chief Experience Officer tätig. Sie war laut Appspace maßgeblich an der Gestaltung der Strategien zur Mitarbeiter- und Kundenbindung beteiligt.

Die Beförderungen folgen auf eine Expansionsphase von Appspace, das kürzlich den Intranet-Spezialisten Igloo Software übernommen und Investitionen der Private-Equity-Gesellschaft Accel-KKR angezogen hat. Das Unternehmen gibt an, dass diese Schritte seine Plattform in verschiedenen Branchen gestärkt haben, darunter Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Gastgewerbe.

