Die ISE macht sich immer stärker in Barcelona breit: Der Edtech Congress, der bereits im Februar bereits zum 12. Mal in die Stadt kommt, findet nun unter dem Schirm der ISE 2026 statt. Parallel zur großen ProAV-Messe wird er am 4. und 5. Februar im Palau de Congressos ausgerichtet.

Dieses Jahr besuchten rund 52 Ausstellern und 1.600 Fachbesucher den Edtech Congress. Die ISE will die Veranstaltung nun als europäische Plattform für Bildungstechnologie ausbauen. Thematisch rückt das Thema AI im Bildungswesen in den Vordergrund.

Ramon Eixarch, Präsident des Edutech Clusters, sagt: „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein für das europäische Edtech-Ökosystem. Durch die Zusammenarbeit mit ISE und Fira de Barcelona schaffen wir eine globale Plattform, auf der Führungskräfte aus dem Bildungsbereich, Innovatoren und Technologieanbieter zusammenkommen können, um sinnvolle, skalierbare Lösungen zu entwickeln.“

Constantí Serrallonga, Generaldirektor der Fira de Barcelona, bezeichnet es als ein Privileg, „als Brücke zwischen zwei der AV- und der Bildungsbranche zu fungieren“. Mike Blackman, ISE-Geschäftsführer betont, man möchte durch die gemeinsame Ausrichtung den Teilnehmern zukunftsweisende Konzepte und transformative Produkte für die Klassenzimmer von morgen vorstellen.

Die ISE plant zudem, ihr Engagement im Edtech-Bereich in den Haupthallen weiter auszubauen. So soll der 2025 erstmals vorgestellte „Connected Classroom“, eine interaktive Präsentationsfläche für Bildungstechnologien, auch 2026 wieder Teil des Programms sein.

