Mit diesem neuen Brand Signature-Angebot erweitert JC Decaux sein Serviceangebot über den Außenwerbebereich hinaus um permanente und temporäre Lösungen für die Außen- und Innenbeschilderung. Der Service – der derzeit nur in Frankreich angeboten wird – umfasst die Installation, Demontage, Pflege und Wartung von Schildern, Fensteraufklebern, POS-Material, Spannrahmen – und Digital Signage.

Mit landesweiter Präsenz und rund 70 regionalen Agenturen sind die technischen Teams von JC Decaux Brand Signature in ganz Frankreich im Einsatz, um Brand- und POS-Materialien für Retailer bereitzustellen, zu warten und zu aktualisieren. JC Decaux nutzt sein internes Netzwerk und spezielle Überwachungstools, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

