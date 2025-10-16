Neu bei Concept International ist die FutureNUC Flexbox. Der ChromeOS-Mini-PC ist nach Angaben des Distributors besonders kosteneffizient; daher lässt er sich zum Beispiel besonders gut als Entry-Level-Player für Digital-Signage-Projekte und Kiosksysteme im Einzelhandel und Unternehmensumfeld einsetzen. Aber auch für Projekte im Bildungsbereich, zum Beispiel für den Einsatz in Schulen, kann er genutzt werden.

Darüber hinaus eignet sich die Flexbox als günstigere Chromebox-Alternative und kann damit als Google-Workspace-Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Einbindung in Google Enterprise bietet zentral gemanagte Apps, ein integriertes Remote- beziehungsweise Support-System sowie Zero-Touch-Roll-Out. Durch Abmessungen von 108 mal 106 mal 23 Millimetern und einer beigelegten Vesa-Halterung lässt sich der Mini-PC der Concept-Eigenmarke auch an der Rückseite von Screens montieren.

Zertifiziert für ChromeOS Flex

Im Inneren des Mini-PCs sorgen ein Intel N150-Twin Lake-Prozessor, 16 Gigabyte DDR5 Ram, 256 Gigabyte SSD Speicher und eine integrierte Intel-HD-Grafik für die Performance. Dank des „Read-Only“-Betriebssystems ChromeOS Flex führt die FutureNUC Flexbox jede App browserbasiert und sicher in einer Sandbox aus.

Zudem ist sie ChromeOS-Flex-zertifiziert, wodurch Google-Support und -Sicherheitsupdates bis 2030 gewährleistet sind. Dabei betont Concept auch den ökonomischen Stromverbrauch der Flexbox – das PC-Komplettsystem liegt 8 bis 12 Watt.

Spezielle Konditionen für Integratoren

Für Anschlussflexibilität sorgen zwei USB 3.0-, zwei USB 2.0- sowie zwei HDMI-Ports. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon. Zusätzlich bietet der Mini-PC ein Lan-Port und integriertes Wlan (Wifi 6E) sowie Bluetooth zum einfachen Anschluss von Peripheriegeräten. Den Strom bezieht der Rechner mit einem 35-Watt-Steckernetzteil.

Der neue Mini-PC FutureNUC Flexbox ist für 269 Euro netto Listenpreis über Amazon oder die eigene Website erhältlich. Systemintegratoren und Fachhändler erhalten Fachhandelskonditionen über Ingram Micro sowie direkt über Concept International. Concept International bietet für alle Produkte seiner Hausmarke FutureNUC 3 Jahre Standardgarantie, erweiterbar auf 5 Jahre, sowie die Möglichkeit eines Vorort-Services und der Vorinstallation für Rollouts.

