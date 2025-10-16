Leyard Europe hat eine LED-Videowand an den Rettungsdienst der Region Pardubice in der Tschechischen Republik geliefert und damit ein Kontrollzentrum für die Koordination regionaler medizinischer Einsätze aufgerüstet.

Das neue System, das in Zusammenarbeit mit dem Prager Integrator AV Media geliefert wurde, umfasst eine 3 mal 1,7 Meter große Videowand aus 25 Panels der Leyard VDS-Serie mit einem ultrafeinen Pixelabstand von 0,7 Millimetern. Die Installation ermöglicht eine Echtzeit-Visualisierung mehrerer Datenfeeds, darunter die Standorte von Krankenwagen und Hubschraubern, Kartendarstellungen und Einsatzmeldungen.

Hubschrauber-Verfolgung

Als zentrale Leitstelle der Region verwaltet ZZS Pardubice täglich etwa 150 Einsätze mit 32 Rettungswagen, die an 18 Standorten stationiert sind.

Renáta Ningerová, leitende Operatorin bei ZZS Pardubice, kommentiert: „Mit der LED-Wand können wir alle Fahrzeuge und Hubschrauber sofort verfolgen. Die Klarheit und Präzision der Bilder sind bei Fällen mit hoher Priorität von unschätzbarem Wert.“

Die LED-Wand wird vom Netpix Video Wall Controller von Leyard gesteuert, der verschiedene Eingänge konsolidiert, um dynamische visuelle Daten auf dem Display darzustellen. Das auf Zuverlässigkeit ausgelegte System unterstützt längere Betriebszeiten unter den für Notfallkontrollräume typischen hohen Belastungen.

