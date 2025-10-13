Miro, Entwickler einer AI-gestützten Plattform für visuelle Zusammenarbeit mit mehr als 60 Millionen Nutzern weltweit, hat sein neues, 10.000 Quadratmeter großes Büro in den Niederlanden umfassend mit Digital Signage ausgestattet – und entschied sich dabei für den Integrator Windside Digital sowie Screens von Sony.

Das Set-up umfasste dabei mehr als 40 Bravia Professional Displays in den Besprechungsräumen sowie eine Flaggschiff-Crystal-LED-Wand im Café und Veranstaltungsraum des Gebäudes.

Das Projekt sollte die Mission von Miro widerspiegeln, inspirierende Arbeitsplätze für seine Mitarbeiter und Partner zu schaffen. Der neue Hauptsitz ist modular konzipiert und soll die Kreativität und Zusammenarbeit globaler Teams zu fördern. Jeder Raum lässt sich flexibel an die Anforderungen für hybrides Arbeiten anpassen.

Screens von 50 bis 75 Zoll

Zu den Bravia-Modellen, die installiert wurden, gehören die Serien BZ40L und BZ30L mit Bildschirmdiagonalen von 50 bis 75 Zoll. Sie werden unter anderem für Videokonferenzen, gemeinsame Whiteboard-Sitzungen und Präsentationen mit internationalen Kollegen genutzt. Die Displays bieten eine 4K-HDR-Bildqualität, einen Pro-Modus für flexible Konfigurationen und eine Integration mit gängigen Konferenzlösungen.

Laut Sony spielte auch die Deep-Black-Non-Glare-Technologie der Serien eine Rolle, da sie auch in hellen Besprechungsräumen mit Glaswänden kontrastreiche Bilder ohne Reflexionen produziere – gerade für ein Unternehmen im Bereich der visuellen Kommunikation ein wichtiger Aspekt.

Crystal-LED als Eyecatcher

Das Herzstück des neuen Büros ist ein großformatiges Sony LED-Display, bestehend aus Sony Crystal-LEDs der CH-Serie, das im Café und im Gemeinschaftsbereich installiert ist. Der Screen fungiert als Mittelpunkt bei Mitarbeiterversammlungen und Live-Übertragungen.

Wilco Poppelier, Workplace Strategy and Projects bei Miro, erklärt: „Wir bei Miro sind der Meinung, dass die Räume, in denen Menschen arbeiten, genauso innovativ sein sollten wie die Tools, die sie verwenden. Die Displays von Sony helfen uns, diese Vision zu verwirklichen – sei es bei der Vernetzung mit Kollegen weltweit oder bei der Inspiration von Teams während Live-Veranstaltungen.“

Nachhaltigkeit ein Aspekt

Zudem sei es ein „entscheidender Vorteil“, um die Nachhaltigkeitsaspekte der Displays zu wissen. Die Displays von Sony verfügen über automatische Lichtsensoren und ein Energiemanagement. Zusätzlich wird in vielen Bravia-Modellen der Recyclingkunststoff Sorplas eingesetzt.

„Miro ist ein Unternehmen, das von Kreativität und Innovation lebt, und wir sind stolz darauf, es mit Display-Lösungen zu unterstützen, die diese Werte widerspiegeln“, sagt Petra Norinder, Regional Trade Marketing Manager bei Sony Europe. „Dank der engen Zusammenarbeit mit Windside Digital konnten wir sicherstellen, dass die Installation der ambitionierten Arbeitsplatzvision von Miro entsprach. Gemeinsam zeigen wir, wie Technologie inspirierende, kollaborative Räume schaffen und gleichzeitig zu intelligenteren und verantwortungsvolleren Abläufen beitragen kann.“

