Parallel zur ISO 42001-Zertifizierung (invidis Bericht) beschleunigt Poppulo die Einführung einer neuen Suite von agentenbasierten AI-Tools. Die Tools ermöglichen Poppulo-Nutzer die Erstellung und Bereitstellung von Content über Mitarbeiterkanäle und Digital Signage-Netzwerke hinweg. Das Unternehmen mit Sitz in Denver zählt mehr als 10.000 Unternehmenskunden, darunter 40 der größten 100 Unternehmen der USA.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zu diesen Agenten gehören Poppulo Analyze, das hyperpersonalisierte Einblicke und Empfehlungen liefert, und Create, ein Tool, mit dem Teams schnell und in großem Umfang markenbezogene Inhalte erstellen können. Die Kombination der AI-Agenten ermöglichen viele neue Anwendungen, die bisher Unternehmen üblicherweise nur als Silo-Applikation genutzt haben.

Neue Funktionen in der Poppulo-Plattform sind AI-gestützte E-Mail-Übersetzung und ein persönlicher AI-Assistenten, der sofortigen Zugriff auf Leistungskennzahlen, Kampagnenstrategien und Best Practices bietet. Kommunikationsteams sollen so schnellere, datenbasierte Entscheidungen treffen können und Arbeitsabläufe optimieren.