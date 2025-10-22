Hy-Line Technology öffnete Ende September für zwei Tage die Türen zum Entwicklungs- und Teststandort in Durchhausen. Kunden und Partner des Distributors nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen in der Elektronikbranche zu informieren und den direkten Austausch mit den Fachleuten des Unternehmens zu suchen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen sechs Fachvorträge zu Themen wie CE-Recht, Substanzregularien, Human-Machine-Interfaces, Cybersecurity und Batterieentwicklung. Besonders gefragt waren laut Hy-Line die Beiträge zum Cyber Resilience Act (CRA), der künftig verbindliche Anforderungen an die IT-Sicherheit von Soft- und Hardwareprodukten einführt. Auch der praxisorientierte Vortrag zur kundenspezifischen Batterieentwicklung soll auf großes Interesse gestoßen sein.

Ein Workshop bot den Teilnehmern Einblicke in grundlegende Messverfahren an Netzteilen, darunter DC- und AC-Messungen sowie EMV-Tests. Dabei stellte Hy-Line auch seine Labor-Dienstleistungen vor, mit denen Entwicklungszeiten verkürzt werden können.

Ergänzend präsentierte das Unternehmen verschiedene technische Demonstratoren, darunter transparente OLED-Displays, den selbst entwickelten „Holo Key“, eine KI-basierte Objekterkennung sowie Module aus der Leistungselektronik und dem Hy-Di-Batterieportfolio.

„Der direkte Dialog mit unseren Kunden und Partnern ist für uns ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Entwicklungsarbeit“, sagt Salvatore Murru, Director Technical Operations bei Hy-Line. „Das große Interesse bestätigt uns die Entscheidung, den Standort Durchhausen als Zentrum für Entwicklung, Test und Technologietransfer auszubauen.“

