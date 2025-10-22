Das bekannte Cocor Shopping Centre in Bukarest modernisierte seine markante Medienfassade: Das bisherige, veraltete Display wurde durch LED der neuen Generation von Absen ersetzt. Das Projekt wurde vom rumänischen Integrator Eltek umgesetzt und soll den Standort erneut zu einem zentralen DooH-Hotspot in der Hauptstadt machen.

Das ursprüngliche Display – über Jahre hinweg ein Wahrzeichen des Bukarester Einkaufsviertels – war laut den Betreibern zunehmend wartungsintensiv und energieineffizient. Eine technische Überprüfung soll außerdem ergeben haben, dass die alte Befestigungsstruktur nicht mit den neuen LED-Panels kompatibel war.

Daher entschied sich Eltek für einen vollständigen Umbau: Das Team demontierte das alte System, konstruierte den Tragrahmen mit modularen Sikla-Komponenten neu und implementierte ein hybrides Glasfaser- und CAT6A-Netzwerk, das eine synchronisierte Wiedergabe über alle LED-Zonen hinweg ermöglicht.

Zum Einsatz kam die Outdoor-LED-Lösung A0621 von Absen. Sie trägt die Schutzart Schutzart IP65 – ist damit staub- und wasserbeständig. Die Helligkeit der Panels kommt auf 7.500 Nits, ihre Bildwiederholfrequenz auf 15.000 Hertz. Das Aluminiumgehäuse erlaubt den Servicezugang von vorn und hinten.

„Das Cocor-Projekt ist ein Beispiel dafür, wie unsere LED-Technologie ein Wahrzeichen der Stadt in eine widerstandsfähige und wirkungsvolle Kommunikationsplattform verwandeln kann“, sagt Ben Phelps, Retail Industry Director bei Absen.

Anzeige