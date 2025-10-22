Der britische Einzelhändler Ann Summers, ein Synonym für Lust und Intimität, hat seine neue Kampagne „Life is For(e)play” auf DooH-Screens im ganzen Land gestartet. Statt auf Models zu setzen, lädt die Kampagne die Öffentlichkeit ein, sich ihre eigenen Momente der Lust vorzustellen. Ein frischer Ansatz, der Neugier weckt, ohne explizit zu werden.

Die von der Kreativagentur Joan entwickelten Motive sind taktil und suggestiv, aber kunstvoll zurückhaltend. Man denke an Spitzenunterwäsche, die über einen Kronleuchter drapiert ist, oder an den verspielten Abdruck einer Hand und einer Silhouette auf einem Sofa – Bilder, die Intimität andeuten, ohne sie direkt zu zeigen. Diese subtile Storytelling-Kampagne startet diese Woche nicht nur auf DooH-Screens, sondern auch in Ladenauslagen und im gesamten Ann Summers-Ökosystem.

