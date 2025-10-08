Fünf Monate vor Beginn der Euroshop 2026 meldet die Messe Düsseldorf erste Ausstellerzahlen. Vom 22. bis 26. Februar 2026 präsentieren rund 1.900 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern in 14 Messehallen ihre Produkte und Lösungen rund um den Handel. Besonders gefragt sind die Bereiche Food Service Equipment, Retail Technology, Refrigeration & Energy Management sowie Expo & Event Marketing.

Die 22. Ausgabe der internationalen Handelsmesse markiert zugleich das 60-jährige Bestehen der Euroshop. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein breites Themenspektrum in sieben Erlebnisdimensionen freuen – von Shopfitting & Store Design über Retail Technology bis hin zu Retail Marketing.

Mehrere Sonderflächen und Guided Innovation Tours sollen vertiefte Einblicke in Themen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Digitalisierung bieten. Erstmals werden auch Store Touren zu innovativen Shop-Konzepten in Düsseldorf angeboten.

Die Euroshop gilt als zentrale Plattform für Trends und Innovationen im Handel. Tickets sind ab dem 11. November 2025 ausschließlich online über die Euroshop-Website erhältlich.

