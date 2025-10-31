Dentsu hat die neue Geschäftsführung von Dentsu Creative Germany bekanntgegeben: Nils Seger wird CEO, Karolin Hewelt COO. Michael Schachtner wird weiterhin als Chief Creative Officer (CCO) tätig sein.

Unterstützt wird die Geschäftsführung von den Managing Partnern Paulina Habben, Jan Christoph Drechsel und Simon Ueberheide sowie Strategy Partner Lisa Teicher, die in ihren jeweiligen Bereichen die operative Verantwortung übernehmen. Dentsu Creative Germany agiert als Teil des neu gebildeten Central Europe Clusters, in dem die Märkte DACH und CEE zusammengeführt wurden.

Die neue Struktur soll ein weiterer Schritt sein, Dentsu Creative in Deutschland weiter auszubauen und alle Kompetenzen und Talente unter einer Vision zu bündeln. Ein Meilenstein auf diesem Weg war laut der Agentur die Akquisition von RCKT im Jahr 2023 sowie die anschließende Integration aller Standorte zu einem gemeinsamen Team.

Netzwerk von mehr als 500 Kreativen

Katja Anette Brandt, CEO von Dentsu Germany, kommentiert: „Mit der neuen Struktur stärken wir Dentsu Creative Germany als modernes, integriertes Kreativteam und schaffen die Basis für nachhaltiges Wachstum. Ich bin stolz auf unser starkes Geschäftsführungsteam mit Nils Seger, Karolin Hewelt und Michael Schachtner: Als One Dentsu bündeln wir Expertise, Leidenschaft und Innovationskraft über alle Disziplinen hinweg. So entwickeln wir KI-gestützte, erlebnisorientierte Lösungen, die echten Mehrwert an der Schnittstelle von Media, Daten und Kreativität schaffen.“

Nils Seger ergänzt: „Kommunikation ist heute mehr denn je der Motor für den Wandel, der unsere Gesellschaft und Wirtschaft in die Zukunft führt. Seit 2023 durften wir Schritt für Schritt Verantwortung bei Dentsu Creative übernehmen, um unsere Position innerhalb des Dentsu-Netzwerks, aber auch im Markt schärfen zu können. Gegen den Markttrend konnten wir in diesem Jahr zulegen, neue Kunden gewinnen und mit außergewöhnlichen Talenten zusammenarbeiten. Jetzt vereinen wir alle kreativen Kräfte in Deutschland unter einem Dach und setzen dabei weiterhin auf die Verbindung von Ideen, Technologie und Haltung.“

Bei Dentsu Creative Germany arbeiten Teams an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München mit Kolleginnen und Kollegen im CE-Cluster zusammen und bilden gemeinsam ein Netzwerk von mehr als 500 Kreativen.

