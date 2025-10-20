Nach der Verpflichtung von Bernd Sorger als CFO verkündet der österreichische Außenwerber Gewista die nächste Führungspersonalie: Sarah Weber ist nun Head of Human Resources und verantwortet die Personalagenden der Gewista Werbe GesmbH und Gewista Service GmbH mit mehr als 200 Mitarbeitern. Die Personalmanagerin bringt 20 Jahre Expertise in den Bereichen HR-Strategie, Transformation und Change-Management mit. Ihre Aufgabe soll es sein, die Unternehmenskultur von Gewista weiterzuentwickeln und das Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen.

Zuvor war die diplomierte Kauffrau als People & Culture Managerin bei Industrie Holding Operations tätig, wo sie die HR-Agenden für drei Unternehmen in 15 Ländern mit knapp 1.000 Mitarbeitern verantwortete. Davor unterstützte sie als selbstständige HR-Interimsmanagerin Unternehmen bei Transformations- und Change-Prozessen, beim Aufbau moderner HR-Strukturen und beim Employer Branding.

„Mit Sarah Weber konnten wir eine erfahrene HR-Expertin für uns gewinnen, mit der die Weiterentwicklung der Gewista garantiert ist. Dank ihrer umfassenden Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen wird sie nicht nur frischen Wind, sondern auch wertvolle Impulse in unsere Organisation bringen. Ich freue mich, gemeinsam mit Sarah Weber neue Benchmarks zu setzen und die Zukunft der Gewista aktiv zu gestalten“, kommentiert Franz Solta, CEO von Gewista.

