„Ghost of Yotei“ ist das neue Samurai-Epos für die Playstation 5. Das Game ist der Nachfolger des gefeierten „Ghost of Tsushima“ und versetzt den Spieler in das Japan des 17. Jahrhunderts. Dort steuert er die Kriegerin Atsu, die sich mithilfe eines Katana durch die üppige Spielwelt schlägt.

Um das Spiel in Spanien zu promoten, ließ sich die Agentur CLV eine ganze Reihe an kreativen Marketingmaßnahmen einfallen. Unter anderem erstellte das Unternehmen OoH-Pylonen, die wie zerteilt aussahen. Zusammen mit dem „Ghost of Yotei“-Motiv – ebenfalls zerteilt – sah es so aus, als ob ein Samurai die Stele mit dem Katana entzweigehauen hätte. Die Stelen wurden unter anderem auf der Plaza de Castilla in Madrid aufgestellt.

Ein anderer Teil der Kampagne war das Rebranding der Madrider Atocha-Station; die gesamte Kuppel wurde foliert, zudem wurden Bänke aufgestellt, die – das Motiv wiederholt sich – wie entzweigeschnitten aussahen.

In einem Video stellt CLV die gesamten Marketingmaßnahmen vor – auch wie die „kaputten“ OoH-Stelen gebaut wurden:

