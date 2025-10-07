Anzeige
Ingenium, Ottawa

Brightsign kommt ins Museum

Carousel und Brightsign helfen dabei, Digital Signage in Museen von Ottawa weiter auszurollen – sowohl für die Besucher als auch für die interne Kommunikation.
Digital Signage im Museum, hier im Ingenium in Ottawa (Foto: Carousel)
Das Ingenium im kanadischen Ottawa, das das Canada Science and Technology Museum, das Canada Aviation and Space Museum und das Canada Agriculture and Food Museum betreut, erweiterte sein Digital Signage-Netzwerk von 15 auf 50 Touchpoints. Die Aufrüstung basierte auf der Carousel Cloud-Software und Brightsign-Mediaplayern, unterstützt durch Brightsigns BSN-Cloud für die Fernverwaltung.

Die Erweiterung umfasst Displays im Innen- und Außenbereich, Wegweiser-Kioske und Displays in den Archiven des Ingenium Centre. Auch die Büros der Mitarbeiter sind an das Netzwerk angeschlossen, sodass die Organisation nun über eine Mischung aus Besucher- und internen Kommunikationsmitteln verfügt.

Laut Brian Wragg, AV-Spezialist bei Ingenium, sei die Entscheidung sei aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit gefallen. „Carousel ist für unser Kreativteam einfach zu verwalten, während Brightsign eine konstante Leistung liefert.“

Display für die Besucherkommunikation (Foto: Carousel)
Der Content-Mix umfasst Eintrittspreise, Veranstaltungslisten, Navigationskarten und interaktive Funktionen, mit denen Besucher Fotos auf den Screens teilen können. Ausgewählte Installationen laufen in 4K, darunter eine geplante, 12-Meter breite Projektion auf die Außenwand des Luft- und Raumfahrtmuseums.

Für die IT- und Kreativmitarbeiter von Ingenium hat die Umstellung auf ein Cloud-System die Notwendigkeit großer VPN-Übertragungen und lokaler Server beseitigt. „Unsere Kreativmitarbeiter können nun Inhalte aus der Ferne hochladen und in der Vorschau anzeigen, und die IT-Manager schätzen, dass Carousel Cloud nur eine minimale Bandbreite benötigt“, sagt Brian Wagg.

Das Ergebnis ist ein einheitliches, cloudbasiertes Signage-Netzwerk, das sowohl die Besucherbindung als auch den täglichen Betrieb auf dem gesamten Museumsgelände von Ingenium unterstützt.

