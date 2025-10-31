Das Unternehmen Selleys hat mit Hilfe der Werbeagentur Howatson+Company seinen Klebstoff Liquid Nails einem ultimativen Test unterzogen: In einer öffentlichen Plakat-Aktion wurden die Australier dazu aufgefordert, echte Gegenstände von einer Werbetafel abzureißen – und sie zu behalten, wenn sie es schafften.

Im Rahmen der Kampagne „If You Can Take It, It’s Yours” wurden unter anderem ein Kajak, ein Arcade-Automat und ein 2,8 Meter langer ausgestopfter Marlin mit Hilfe von Selleys Liquid Nails an einer riesigen Plakatwand in der Innenstadt von Sydney befestigt. Eine Menschenmenge versammelte sich, als Zuschauer versuchten, die Gegenstände loszureißen; aber niemandem gelang es, die Verbindung zu lösen.

Die Aktion sorgte für starkes Engagement und große Aufmerksamkeit in den Medien. Influencer und Handwerker schlossen sich dem Versuch an, wobei das Spektakel das langjährige Markenversprechen von Selleys untermauerte: „If it’s Selleys, it works“. Die Kampagne wurde durch Social-Media-Clips, PR und Creator-Inhalte verstärkt, sorgte in ganz Australien für Aufsehen.

