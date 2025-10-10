Der Software-Anbieter Mirabyte hat die Veröffentlichung die neueste Version seiner Digital-Signage- und Kiosk-Software Frontface bekanntgegeben. Einen besonderen Fokus legt die Version 4.8.5 auf die Barrierrefreiheit. Nutzer können nun auch barrierefreie Menü- und Kioskoberflächen erstellen. Möglich machen das unter anderem folgende Funktionen:

Sprachausgabe (Text-to-Speech) : Menüs und Inhalte können von der Software akustisch vorgelesen werden.

: Menüs und Inhalte können von der Software akustisch vorgelesen werden. Menüführung mit Sprachausgabe : Die Navigation durch Touch-Menüs kann unterstützt werden, sodass Nutzer verbale Rückmeldungen erhalten.

: Die Navigation durch Touch-Menüs kann unterstützt werden, sodass Nutzer verbale Rückmeldungen erhalten. Visuelle Anpassungsmöglichkeiten : Größen und Positionen von Bedienelementen, Farben und Kontraste können gezielt für bessere Lesbarkeit und Bedienbarkeit optimiert werden.

: Größen und Positionen von Bedienelementen, Farben und Kontraste können gezielt für bessere Lesbarkeit und Bedienbarkeit optimiert werden. Zusätzliche Medien : Integration von Videos mit Untertiteln oder Gebärdensprache ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu multimedialen Inhalten.

: Integration von Videos mit Untertiteln oder Gebärdensprache ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu multimedialen Inhalten. Unterstützung spezieller Eingabegeräte: Frontface unterstützt nun externe Taster, Tastaturen und alternative Eingabegeräte, um Nutzern mit motorischen Einschränkungen die Bedienung zu erleichtern.

Ähnlich zur bestehenden Mehrsprachigkeitsfunktion von Frontface können Betreiber jetzt mehrere, unabhängige Varianten eines Touch-Menüs anlegen – etwa eine barrierefreie und eine Standardversion. Der Wechsel zwischen beiden Varianten ist dabei jederzeit möglich.

So bleibt für Nutzer ohne Einschränkungen das Nutzungserlebnis unverändert, während für Nutzer mit Beeinträchtigungen eine optimierte Oberfläche bereitsteht. Es besteht auch die Möglichkeit, verschiedene Varianten der barrierefreien Version zu erstellen.

Neue EU-Vorgaben

Passend zu den neuen Funktionen steht im Frontface-CMS ein einfaches Beispielprojekt zur Verfügung, welches diese demonstriert. Frontface 4.8.5 steht ab sofort zum Download bereit.

Seit Sommer 2025 gelten in der Europäischen Union neue Vorgaben, die unter anderem öffentliche Stellen verpflichten, barrierefreie digitale Angebote bereitzustellen. Mit der neuen barrierefreien Funktion tritt Frontface in diesen zunehmend relevanten Markt ein.

