Der LED-Hersteller Nanolumens hat das Nanopanel 55 vorgestellt, ein Full-HD-LED-Display mit Direktansicht, das als 1:1-Ersatz für standardmäßige 55-Zoll-LCD-Panels in Umgebungen mit hoher Sichtbarkeit wie Flughäfen und Verkehrsknotenpunkten entwickelt wurde. Das Unternehmen stellte das Display Ende Oktober auf der ACI-NA & ACI World Annual General Assembly in Toronto vor.

Somit soll das Nanopanel 55 die Vorteile von LED – lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch, randloses Design und Wartungsfreundlichkeit vor Ort – mit dem vertrauten Flachpanel-Formfaktor, der für Fluginformationen und digitale Menütafeln verwendet wird, vereinen. Mit einem Pixelpitch von 0,6 Millimetern und einer Full-HD-Auflösung (1.920 × 1.080 Pixel) bietet das Panel eine Klarheit und Helligkeit, die für Räume geeignet ist, in denen rund um die Uhr Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Das Nanopanel 55 basiert auf der Virtual Chip-on-Board (VCOB)-Technologie von Nanolumens und ist für einen Dauerbetrieb von 100.000 Stunden bei gleichbleibender Farb- und Weißbalance ausgelegt. Seine modulare Bauweise ermöglicht schnelle Reparaturen vor Ort, wodurch Ausfallzeiten minimiert und langfristige Wartungskosten gesenkt werden.

Das Display entspricht der Grundfläche und dem Vesa-Befestigungsmuster herkömmlicher 55-Zoll-LCD- und OLED-Displays, was Nachrüstungen in Flughäfen, Kommandozentralen und Einzelhandelsumgebungen vereinfacht. Mehrere Panels können ohne sichtbare Nähte nebeneinander angeordnet werden und bieten so eine durchgehende Bildfläche, die sich ideal für großformatige Informations- oder Branding-Wände eignet.

Anzeige